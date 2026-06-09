Der Verein „Eure Welt e.V.“ aus Weisenheim am Sand lädt zum Klima-Quiz ein. Am Montag, 29. Juni, findet es um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) Bad Dürkheim statt. Im Quiz-Format werden Fragen zum Klimaschutz in verschiedenen Kategorien gestellt. Daraufhin wird die richtige Antwort in den Teams beraten. Abschließend findet eine Siegerehrung für das Gewinner-Team statt.

Außerdem wird das Raten von einem Kurzvortrag über den eigenen CO 2 -Fußabdruck von Vereinsgründer Peter Hasbach ergänzt. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung per Mail (gemeinsam@bad-duerkheim.de) oder telefonisch bei Jutta Schlotthauer (06322 941-7935) oder bei Olaf Tali (06322 935-3431).

Der Verein „Eure Welt e.V.“ wurde 2023 gegründet und setzt sich aus Senioren zusammen, die etwas für das Klima tun wollen. Als Ziel haben sie sich gesetzt, andere Senioren für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Zu diesem Zweck veranstalten sie regelmäßig Quiz-Spiele oder veröffentlichen Newsletter.