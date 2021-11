Mehrere Gesundheitsämter in der Pfalz ziehen bei der Kontaktnachverfolgung die Notbremse: Wer in Landau, im Kreis Südliche Weinstraße, im Kreis Südwestpfalz, in den Städten Pirmasens und Zweibrücken und im Kreis Germersheim positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss künftig seine Kontakte selbst informieren. Das haben am Mittwoch die für die Gesundheitsämter zuständigen Kreisverwaltungen mitgeteilt. Demnach sehen sich die betroffenen Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage, die gemeldeten Kontaktpersonen anzurufen. Alle Corona-Positiven erhalten demnach ein Online-Formular, in das alle Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder andere Personen eingetragen werden, mit denen die Corona-Positiven in engem Kontakt standen. Relevant sind die Kontakte aus den letzten zwei Tagen vor dem positiven Test beziehungsweise die Kontakte in den letzten zwei Tagen vor den ersten Krankheitssymptomen.