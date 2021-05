Der Klassenverbleib ist in greifbare Nähe gerückt: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht vor den letzten zwei Spieltagen als Tabellen-15. über dem Strich. Ab Rang 17 beginnen mit dem KFC Uerdingen, das nach der 1:4-Schlappe am Samstag in Kaiserslautern vier Punkte weniger hat als der FCK, die Abstiegsplätze.

Und es haben sich einige Experten geirrt, die dachten, Haching ließe diesen Sonntag den FC Bayern München II gewinnen, um ihm nächste Saison in der Regionalliga Bayern ziemlich wahrscheinlich zu entgehen: Der FC Bayern II ist nach dem überraschenden 1:2 am Sonntag bei den abgestiegenen Unterhachingern als 18. schon fünf Zähler hinter dem FCK und spielt am kommenden Sonntag das Stadtderby gegen die starken Löwen.

Auch FCK-Konkurrent Meppen verliert

Der SV Meppen hat als 16. nach dem 0:2 ebenfalls an diesem Sonntag gegen den VfB Lübeck mit 38 drei Punkte weniger als der FCK. „Die Fans haben uns vor ein paar Wochen mit auf den Weg gegeben, dass wir noch zehn Endspiele haben, jetzt sind noch zwei übrig“, sagte FCK-Außenbahndefensivspieler Philipp Hercher, am Samstag auf dem „Betze“ als Torschütze und zweimaliger Vorbereiter der Mann des Tages. „Wenn wir die so angehen wie die Partie gegen Uerdingen, habe ich keine Bedenken.“ Schon mit einem Sieg am Samstag (ab 14 Uhr) bei Viktoria Köln rechts des Rheins wäre der FCK definitiv gerettet.