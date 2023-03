Für eine Fahrt mit Regionalzügen zu einem Ziel in Rheinland-Pfalz und im Saarland empfiehlt sich oft das Rheinland-Pfalz-Ticket. In der Pfalz gibt es aber ein Ärgernis.

Das Rheinland-Pfalz-Ticket gilt einen Tag lang (montags bis freitags erst ab 9 Uhr) in Rheinland-Pfalz und im Saarland in Regionalzügen sowie im größten Teil des Landes auch in Bussen und Straßenbahnen. Die Pfalz ist aber massiv von einer Ausnahme betroffen. Wegen eines Streits um die Einnahmeaufteilung zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Deutschen Bahn (DB) gilt das Rheinland-Pfalz-Ticket im VRN-Bereich seit Ende 2018 nicht mehr in Bussen und städtischen Verkehrsmitteln. Wer also beispielsweise von Ludwigshafen nach Saarbrücken mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket fährt, kann zwar in Saarbrücken mit Bus und Straßenbahn (Saarbahn) fahren, nicht aber in Ludwigshafen.

