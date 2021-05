Holz ist knapp und teuer in Rheinland-Pfalz. Weil ihnen das Material fehlt, droht Handwerksbetrieben Kurzarbeit. Schuld daran ist auch ein kanadischer Käfer.

„Bald ist das Lager leer“, sagt Steffen Peifer. Seit mehr als 25 Jahren führt der Zimmermeister die Holzbaufirma Peifer in Wallhalben. Aber was sich zurzeit am Holzmarkt abspielt, das hat der 46-Jährige noch nicht erlebt. Hier lesen Sie den ausführlichen Artikel.