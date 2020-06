In den mehr als 2500 Kitas in Rheinland-Pfalz beginnt am Dienstag ein eingeschränkter Regelbetrieb. Zumindest zeitweise ist dann jedes Kind in Abstimmung mit der Einrichtung wieder willkommen in der Kita. Die Umsetzung ist abhängig von den räumlichen und personellen Bedingungen und soll bis zum 8. Juni überall abgeschlossen sein. Die neue Phase löst die erweiterte Notbetreuung in den Kitas ab – zuletzt wurde diese für 17,9 Prozent der landesweit 183.000 Kita-Plätze in Anspruch genommen.

Der eingeschränkte Regelbetrieb richtet sich nach Leitlinien vom 20. Mai, die vom Bildungsministerium zusammen mit den kommunalen sowie sonstigen Trägern von Kindertagesstätten, Gewerkschaften und dem Landeselternausschuss der Kitas vereinbart wurden. „Wichtig ist jetzt, dass jede Kita – mit ihren individuellen Voraussetzungen – so viel Kita macht wie möglich, so dass alle Kinder wieder einen Zugang zu ihrer Kita bekommen und Familien so gut wie möglich entlastet werden“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums.

