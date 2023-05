Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz fehlen rund 6000 Lehrerinnen und Lehrer im Klassenzimmer, weil sie aus Infektionsschutzgründen nur Fernunterricht erteilen. Diese Alternative gibt es in Kitas nicht, wo 3500 Stellen unbesetzt sind. Nächste Woche kehren die Mittelstufler in die Schulen zurück.

An rheinland-pfälzischen Schulen fallen derzeit rund 15 Prozent aller 41.000 Lehrkräfte – also rund 6000 Lehrerinnen und Lehrer – für den Präsenzunterricht aus, weil sie