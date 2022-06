Zur Abwendung des Flughafen-Chaos mitten in der Sommerreisezeit will die Bundesregierung ausländischen Hilfskräften die Einreise erleichtern und „gegebenenfalls“ auch mehr Bundespolizei einsetzen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte am Mittwoch in Berlin, „wir ermöglichen, dass Unternehmen Kräfte aus dem Ausland, unter anderem der Türkei, einsetzen können“. Bei den Sicherheitskontrollen solle die Bundespolizei „gegebenenfalls“ unterstützen.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, es fehlten Kräfte bei der Bodenabfertigung und bei den Sicherheitskontrollen. In der Corona-Pandemie seien Fachkräfte bei privaten Unternehmen abgewandert. Das sei ein europaweites Problem.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisierte, „es wäre die Aufgabe der Unternehmen gewesen, rechtzeitig vorzusorgen“. Die Initiative der Regierung „entlässt die Unternehmen nicht aus der kurz- und langfristigen Verantwortung“. Der ursprüngliche Wunsch der Branche sei gewesen, Leiharbeit zuzulassen – „das werden wir nicht tun“, sagte Heil.