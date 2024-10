Ein Mann wurde von der Polizei gefasst, der verdächtigt wird, am Raubüberfall auf den Wasgau-Markt in Schönenberg-Kübelberg am 2. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz und die Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde der 21-Jährige am Samstag bei einer polizeilichen Kontrolle aufgegriffen. Das zuständige Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken Haftbefehl. Im Rahmen der Vorführung vor dem zuständigen Richter hat der Tatverdächtige sich nicht zur Sache eingelassen.

Am Überfall am Abend des 2. Oktobers sind laut damaliger Mitteilung der Polizei drei Personen beteiligt gewesen. Nach Angaben der Polizei drangen zwei der Täter in den Markt ein und setzten Pfefferspray ein, während ein dritter Komplize im Fluchtfahrzeug mit laufendem Motor wartete. Die Täter flüchteten mit einer niedrigen, vierstelligen Summe. Bei dem Überfall erlitten zwei Personen durch das Reizgas leichte Verletzungen.