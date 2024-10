Schönenberg-Kübelberg – Drei Täter haben am Abend des 2. Oktober 2024 einen Wasgau-Markt in Schönenberg-Kübelberg überfallen. Nach Angaben der Polizei drangen zwei der Täter in den Markt ein und setzten Pfefferspray ein, während ein dritter Komplize im Fluchtfahrzeug mit laufendem Motor wartete. Die Täter flüchteten mit einer niedrigen, vierstelligen Summe.

Bei dem Überfall erlitten zwei Personen durch das Reizgas leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere Videoaufzeichnungen oder Fotos zur Tat, unter der Telefonnummer 0631 3692620.