Statt der angemeldeten 200 Fahrzeuge haben am Samstag in Kaiserslautern 51 Autos an einem Autokorso der Querdenker-Bewegung durch die Innenstadt teilgenommen. Das teilte die Polizei mit. Die rund 60 Menschen fuhren 13 Kilometer durch die Innenstadt und demonstrierten dabei gegen die aktuellen Corona-Regeln. Durch den Autokorso kam es laut der Polizei vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt, da Straßen und Kreuzungen gesperrt werden mussten. Das zuvor ausgesprochene Versammlungsverbot am Messeplatz wurde laut der Polizei eingehalten. Gegen 16 Uhr war der Autokorso beendet.