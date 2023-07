Großbrand in Landauer Autohaus

In der Nacht hat es im Landauer Autohaus Horn an der Ecke Neustadter Straße/August-Croissant-Straße gebrannt. Die Feuerwehr war um 1.34 Uhr zu dem Großbrand alarmiert worden. Insgesamt waren mehr als 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei vor Ort. Zum Artikel

FCK-Fanspiel im Liveticker: Viele Tore, viele Trinkpausen

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Trainingslager in den USA an den Grundlagen gearbeitet, jetzt geht es in der Vorbereitung zur neuen Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga an den Feinschliff – den Leistungstest haben die Profis von Trainer Dirk Schuster schon hinter sich. Zum Liveticker

Hitze und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen gegen Hitze und Gewitter wappnen. Die Temperaturen steigen in der Pfalz auf 36 Grad. Zum Artikel

Schrill und schräg: „Brynhild“-Premiere vor dem Wormser Dom

Jedes Jahr erfinden sich die Wormser Nibelungenfestspiele neu. Diesmal wagte sich ein junges Duo an den Sagenstoff um Siegfried, den Drachentöter. Zum Artikel

Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß seiner Maschine mit einem Auto in Germersheim schwer verletzt worden. Am Freitagabend sei die Fahrerin mit ihrem Wagen in eine Straße abgebogen und habe dabei ihre Wartepflicht missachtet. Zum Artikel

Unbekannte lockern Radmuttern: Zum Glück ist nichts passiert

Am vergangenen Samstag, 1. Juli, haben Unbekannte zwischen 14 und 18 Uhr in Hornbach an einem weißen Hyundai an beiden Vorderreifen die Radmuttern gelöst. Zum Artikel

Tödliche Messer-Attacke in Straßenbahn

Ein 40 Jahre alter Mann wird in Dresden mit Messerstichen tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Doch die Hintergründe sind noch vollkommen unklar. Zum Artikel

Tipps gegen Hitze: Wie man sicher durch die nächste Hitzewelle kommt

Sonne satt und teilweise über 30 Grad: Der Sommer ist da. Aber nicht alle Menschen können ihn genießen. Einige leiden unter den hohen Temperaturen. Doch es gibt einfache Tricks, der starken Hitze aus dem Weg zu gehen. Zum Artikel