Am vergangenen Samstag, 1. Juli, haben Unbekannte zwischen 14 und 18 Uhr in der Brenschelbacher Straße 5 in Hornbach an einem weißen Hyundai i30 an beiden Vorderreifen die Radmuttern gelöst. Die 60-jährige Fahrerin bemerkte den Eingriff, bevor etwas Schlimmeres passieren konnte, und fuhr direkt zu einer Werkstatt. Das teilt die Polizei mit, die nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.