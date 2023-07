In der Nacht hat es im Landauer Autohaus Horn an der Ecke Neustadter Straße/August-Croissant-Straße gebrannt. Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle. Zwischenzeitlich hatten zwei Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft evakuiert werden müssen. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren 50 bis 60 Anwohner vorübergehend in der Feuerwache untergebracht. Sie konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gibt keine Hinweise auf Verletzte, teilt die Polizei mit.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in dem Gebäude Asbest verbaut war, haben die Stadt Landau und die Freiwillige Feuerwehr Landau Vorkehrungen getroffen. Die Brandstelle bleibt abgesperrt und wird von den Einsatzkräften weiter berieselt, um eventuell vorhandene Asbestfasern zu binden, berichtet die Stadt. Die Bevölkerung, die nahe der Brandstelle, vor allem in südlicher Richtung, wohnt, wird gebeten, zur Sicherheit etwa Gartenmöbel oder andere im Freien befindliche Gegenstände gründlich zu reinigen beziehungsweise mit Wasser abzuspritzen. Die Feuerwehr hat auch die Fassaden der beiden angrenzenden Häuser abgespritzt, informiert die städtische Pressesprecherin Sandra Diehl.

Die Feuerwehr war um 1.34 Uhr zu dem Großbrand alarmiert worden. Insgesamt waren mehr als 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei vor Ort. Die Landauer Wehr wurde von Feuerwehrkräften aus Herxheim und Offenbach unterstützt. Oberbürgermeister Dominik Geißler war in der Nacht an der Einsatzstelle.

Die Bevölkerung im Umkreis der Brandstelle über Warnapps, Medien und Soziale Netzwerke gewarnt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Brandursache und auch die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt.