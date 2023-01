[Aktualisierung: 22.34 Uhr] Ein Hubschrauber der Polizei ist am Montagabend bei Wachenheim über einem Waldgebiet auf der Suche nach einer Person gewesen, die sich möglicherweise in einer Notlage befunden hat. Mittlerweile ist der Hubschrauber abgedreht und der Einsatz beendet, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Es sei keine Person gefunden worden. Zuvor sind nach Angaben der Beamten Hilferufe gemeldet worden. Es sei allerdings unklar gewesen, ob die mutmaßlichen Hilferufe von einer Person in einer Notlage stammen würden. Es hätte auch ein Tier oder einen Scherz sein können, hieß es seitens der Polizei. Der Hubschrauber kreiste in 640 Metern Höhe über dem Ort.