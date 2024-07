Die neue Bewertungssfunktion der App ermöglicht es Nutzern nun, nach bekanntem Muster wie bei Google-Einträgen oder in Urlaubsportalen Weinfeste mit einem Stern bis zu fünf Sternen zu bewerten. Dieses Novum werde zukünftig „schwarz auf weiß zeigen, welche Veranstaltungen in der Pfalz besonders beliebt sind“. Unter anderem erhoffe man sich davon, dass es künftig zum Beispiel ein dynamisches Ranking geben könnte. Zum anderen solle die neue Funktion auch die Qualitätssteigerung der Weinfeste steigern. Greilinger: „Es soll ein fruchtbarer Wettbewerb entstehen“.

Dürfen wir nachschenken?

Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.

Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Sonja Hoffmann und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.