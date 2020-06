So schlecht war die Stimmung in der Pfälzer Wirtschaft lange nicht: Die hiesigen Unternehmen bewerten ihre Lage und ihren geschäftlichen Ausblick so schlecht wie seit mindestens zwölf Jahren nicht. Der Konjunkturklimaindex für die Pfalz, den die hiesige Industrie- und Handelskammer seit 2008 aus einer Umfrage unter den Pfälzer Unternehmen ermittelt, stürzte im Mai auf den bisher niedrigsten Wert ab. Mit 70 Punkten liegt er ganze 43 Punkte unter dem Wert, der Anfang dieses Jahres vor der Pandemie ermittelt wurde. Unternehmen bewerten Corona als die größte Gefahr. Fast 80 Prozent sehen darin ein Risiko für die eigene Geschäftstätigkeit, so die IHK für die Pfalz.

Mehr zum Thema:

Corona-Krise: Arbeitslosenzahlen steigen weiter

Stimmungstief in der Pfälzer Wirtschaft