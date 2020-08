Vor den Gottesdiensten auf Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben (Südwestpfalz) können sich Katholiken wieder mit Weihwasser bekreuzigen. Die herkömmlichen Becken dürfen derzeit wegen der Corona-Hygiene nicht befüllt werden. Am Wallfahrtsort gibt es jetzt aber einen neuartigen Weihwasserspender mit Fußtaste. Der Rosenberg-Pfarrer Volker Sehy sagt: „Wir haben ihn komplett mit Spenden bezahlt. Die Leuten haben sich echt danach gesehnt, dass es wieder Weihwasser gibt. Sie erinnern sich damit an ihre Taufe. Und so sinnlich-greifbare Zeichen, die gehören zum katholischen Glauben einfach dazu – gerade in Zeiten, in denen sich die Menschen kaum noch umarmen oder auch nur die Hand geben können.“