Als „pointiert formuliert und auf höchstem handwerklichen Niveau realisiert“ lobte Maria Lucia Weigel, Leiterin des Frankenthaler Erkenbert-Museums, in ihrer Laudatio das „Dosenpaar“ von Sebastian Scheid. In einer nicht-öffentlichen Feierstunde im Kunsthaus hat der 58-Jährige aus Büdingen (Hessen) am Freitagabend den Perron-Kunstpreis in der Sparte Porzellan bekommen. Dotiert ist er mit 4500 Euro. Die beiden Förderpreise, die mit jeweils 1500 Euro ausgelobt sind, gingen an Isa Schreiber (26) für ihr Werk „Hidden Bond“ sowie an Catherine Sanke (30) für „Einblicke Eis“. 56 Einreichungen hatte es in diesem Jahr gegeben. 31 Werke, die eine Jury rund um OB Martin Hebich (CDU) und Weigel ausgewählt hat, sind ab Samstag, 8. August, bis 13. September donnerstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr im Kunsthaus zu sehen. Unter www.frankenthal.de/kunsthaus soll es erstmals auch eine digitale 360-Grad-Ausstellung geben.