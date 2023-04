Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gebrauchsgegenstand und Kunstwerk zugleich sind zwei schnörkellos-schlichte, speziell gearbeitete sechseckige Dosen des Keramikers Sebastian Scheid. In der Sparte Porzellan hat er damit den Hauptpreis beim diesjährigen Perron-Preis der Stadt Frankenthal gewonnen. In einer nicht-öffentlichen Feierstunde werden er und die beiden Förderpreisträgerinnen am Freitagabend im Kunsthaus geehrt.

„Die handwerkliche Ausführung, das Erscheinungsbild der Dosen und die Details in der Struktur“ hätten die Jury in ihrer Beurteilung hervorgehoben, berichtet Sebastian Scheid