In ihrem preisgekrönten Podcast „Fest&Flauschig“ haben Entertainer Olli Schulz und Jan Böhermann über Kaiserslautern und die Pfalz gesprochen. Schulz erzählte von einem Konzert in der Westpfalz, das seinen Eindruck von den Pfälzern korrigiert habe: „Ich hatte die Pfälzer immer ein bisschen assi in Erinnerung, eine völlige Fehleinschätzung. Es war ein super Konzert.“ An seinem freien Tag sei ihm von seinem Hotelzimmerbalkon aus eine Gruppe Indie-Musiker aufgefallen: „Die haben alte Songs gespielt. In Kaiserslautern ist das noch möglich“, so der Musiker. Generell sei Kaiserslautern für ihn eine „geheimnisvolle Stadt.“ Böhermann nannte die gesamte Pfalz „wirklich sehr geheimnisvoll. Das krasseste sind die riesigen amerikanischen Militärgelände.“ Er habe immer davon geträumt „da mal einfach so reinzulaufen. So mit einem: ,Hey, I’m a german. I’m a friend of the americans. Can I please go in to the starbucks here and pay with US-Dollars?’“. Im November hatte Böhermann die RHEINPFALZ als „Nummer-Eins-Zeitung“ bezeichnet.