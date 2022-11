Jan Böhmermann hat sich in der aktuellen Ausgabe seiner Sendung ZDF Magazin-Royale über das Geschäft von Spielerberatern beim Fußball ausgelassen. In diesem Zusammenhang wurde auch die RHEINPFALZ genannt. Wie kam es dazu? Zunächst machte sich der Entertainer über die Zugangsvoraussetzungen des Berufs Spielerberater lustig: „Jeder dahergelaufene Zuhälter kann sich Spielerberater nennen.“ Er berief sich dabei auf einen Artikel der „Rheinischen Post“: „Seit dem 1. April 2015 kann praktisch jeder Spielerberater werden. Es müssen lediglich ein polizeiliches Führungszeugnis und 500 Euro (...) beim Deutschen Fußball-Bund hinterlegt werden.“ Dann führte Böhmermann drei große Beratungsagenturen auf, darunter auch die Firma Rogon, deren Hauptsitz in Frankenthal ist. Neben sportlicher Beratung und Management bietet sie auf ihrer Webseite auch „Absicherung, Entlastung und Vermögensaufbau im Privatleben“ an. Spieler wie Julian Draxler und Willi Orbán sind laut Transfermarkt.de derzeit bei Rogon unter Vertrag.

Schwager Mario Basler

Die Geschäftsführung der Rogon GmbH & Co. KG teilen sich aktuell Wolfgang Fahrian und der Ludwigshafener Roger Wittmann. Letztgenannter hat die Agentur gegründet. Böhmermann zitierte den Berater mit: „Ich bin die Nummer eins in der Welt“. Und weiter: „Das hat er der RHEINPFALZ gesagt, der Nummer-Eins-Zeitung der Welt, beziehungsweise in Deutschland, beziehungsweise in Rheinland-Pfalz!“

Der Wittmann-Satz, auf den der Fernsehpreisträger anspielt, fiel im August 2010. Damals hatte die Lokalredaktion Ludwigshafen den Unternehmer zur Sommerredaktion eingeladen. Als unser Sportredakteur Marek Nepomucky Wittmann als „einen der größten Spielerberater Deutschlands“ ankündigte, korrigierte der ihn mit dem von Böhmermann zitierten Satz. Doch das blieb nicht der einzige Pfalzbezug in der Sendung: Ein Schwager von Wittmann ist Mario Basler. Das ZDF Magazin Royale zeigte einen Videoausschnitt vom Rogon-Chef im Flieger, wie er mit Basler chattet und ihn bittet, vor laufender Kamera „nichts Sexuelles“ zu sagen. Worüber sich Böhmermann ebenfalls im Nachgang amüsierte.