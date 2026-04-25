„Unsere Leistungsträger haben auf der ganzen Linie versagt“, konstatierte Daniel Paulus, Trainer des FK Pirmasens. 0:2 hatte seine Mannschaft zuvor bei Hertha Wiesbach in der Oberliga verloren. Seine Mannschaft habe „von der zehnten bis zur 45. Minute jegliche Gegenwehr vermissen lassen“, sagte Paulus, aus seiner Kritik nahm er nur wenige Akteure aus. Lucas Bidot erzielte in der 38. Minute das 1:0, wenig später traf Yannik Haupts zum 2:0 ab (40.). Von diesem Doppelschlag erholte sich der Oberliga-Spitzenreiter nicht mehr. Die Tabellenführung könnte „die Klub“ damit am Sonntag los sein. Dem aktuell punktgleiche 1. FC Kaiserslautern II reicht am Sonntag in Mainz-Gonsenheim ein Unentschieden, um am FKP vorbeizuziehen. Hat der FKP die Meisterschaft nun verspielt?

Die interessanteste Nachricht machte vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem FC Arminia Ludwigshafen und dem FC Rot-Weiss Koblenz die Runde. Wie Arminias Sportlicher Leiter Markus Impertro bestätigte, wird Patrick Wolf in der kommenden Saison neuer Trainer in Rheingönheim. In welcher Liga der 37-jährige Übungsleiter und Sohn des ehemaligen FCK-Profis Wolfgang Wolf die Arminen übernimmt, bleibt nach dem 1:1 (1:0)-Remis weiter offen. Die Arminia kämpft weiter gegen den Abstieg.

Etwas Luft im Tabellenkeller hat sich der FV Dudenhofen verschafft. Gegen Cosmos Koblenz gewann die Mannschaft 4:1. Die Gäste kamen zur ersten Tormöglichkeit, die Nao Oriyama vergab, doch nach seiner hohen Hereingabe lenkte Sanel Catovic das Leder unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor (29.). Einen Konter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte der kaum zu bremsende Oriyama zum 0:2. Im zweiten Abschnitt dominierten die Gastgeber eindeutig. Irfan Catovic verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2 (70.). Cosmos setzte Nadelstiche und hatte damit Erfolg. Wiederum Oriyama (80.) und Jeremy Mekoma (90.) sorgten für den Endstand.