Die interessanteste Nachricht machte vor dem Anpfiff der Oberligapartie zwischen dem FC Arminia Ludwigshafen und dem FC Rot-Weiss Koblenz die Runde. Wie Arminias Sportlicher Leiter Markus Impertro bestätigte, wird Patrick Wolf in der kommenden Saison neuer Trainer in Rheingönheim. In welcher Liga der 37-jährige Übungsleiter und Sohn des ehemaligen FCK-Profis Wolfgang Wolf die Arminen übernimmt, bleibt nach dem 1:1 (1:0)-Remis weiter offen. Bastian Hommrich traf nach zehn Minuten auf Vorlage von Malte Moos zum 1:0. Der Arminia verpasste es nachzulegen. Die Gäste vergaben ebenfalls zahlreiche Chancen, bevor Tyler Wozny zum Ausgleich traf (79.). „Es war ein gerechtes Unentschieden“, stellt Arminia-Trainer Ralf Gimmy fest, trauerte aber den guten Chancen seiner Mannschaft nach, die die Niederlagen der Konkurrenz nicht für sich nutzte. Es bleibt eng im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Südwest.

Patrick Wolf, der in Kaiserslautern geboren ist, spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für die U19 des 1. FC Kaiserslautern, Wacker Burghausen, Hansa Rostock, Wormatia Worms, Energie Cottbus, FSV Zwickau, Lok Leipzig und den VfR Grünstadt. Aktuell ist er Co-Trainer beim Verbandsligisten TuS Steinbach.