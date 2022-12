Die Deutsche Bahn hat am Montag erstmals ihren neuesten ICE-Typ im regulären Fahrgastbetrieb eingesetzt. Noch in diesem Monat soll der Zug auch von Mannheim nac h München fahren.

Im ICE 3 neo (Baureihe 408) können erstmals in einem für Tempo 320 zugelassenen ICE Fahrräder mitgenommen werden. Erster mit dem neuen Fahrzeugtyp gefahrener Zug über Mannheim ist an Samstagen (erstmals am 24. Dezember) der ICE 917, der ab Mannheim um 12.43 Uhr nach München fährt. Nähere Informationen zum neuen ICE finden Sie hier.