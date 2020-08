Nach dem Tod eines 66-Jährigen am Samstagnachmittag soll der Fall am Montag der Staatsanwaltschaft vorgetragen und über das weitere Vorgehen entschieden werden. Das teilte ein Sprecher des Kriminaldauerdienstes der Kriminalinspektion Ludwigshafen am Sonntag auf Anfrage mit. Der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war nach Polizeiangaben im Waldseer Teil der Schlicht ertrunken. Seine Ehefrau, die Zeugin des Vorfalls war, musste von Seelsorgern betreut werden. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die Ludwigshafener Beamten gehen zurzeit davon aus, dass der Mann bei einem Badeunfall ertrunken ist, und es keine „Fremdeinwirkung“ gab, so der Sprecher.