In einem Badeweiher bei Waldsee ist am Samstagnachmittag ein 66-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ertrunken. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt. Die Ehefrau des Mannes, die Zeugin des Unfalls war, wird laut der Polizei von Seelsorgern betreut. Erst am Vortag musste die Polizei einen 20-jährigen Mann tot aus einem Baggersee bei Germersheim bergen.