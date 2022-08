(Aktualisiert um 9.14 Uhr.) Die Deutsche Flugsicherung in Langen hat am Montagmorgen bestätigt, dass eine Frachtmaschine am Freitagabend über dem Pfälzerwald und Neustadt Kerosin abgelassen hat. Das hatten RHEINPFALZ-Leser in der Verbandsgemeinde Lambrecht und in Neustadt beobachtet und sich am Wochenende gemeldet.

Bei der Maschine handelte es sich um eine Boing 747 der britischen Frachtfluggesellschaft Magma Aviation, die auch unter dem Firmennamen Atlanta Icelandic unterwegs ist. Gestartet war sie auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn, das Ziel war Mumbai in Indien. Bereits kurz nach dem Start habe der Pilot Triebwerksprobleme gemeldet, heißt es bei der Flugsicherung. Daraufhin sei er von etwa 20 bis 21 Uhr über die Pfalz und auch im Norden bis nach Bad Neuenahr-Ahrweiler geflogen und habe insgesamt 89 Tonnen Kerosin abgelassen, um leichter zu werden und landen zu können. Die Flughöhe habe im Schnitt 14.000 Fuß oder rund 4700 Meter betragen.

Wo genau Kerosin abgelassen wurde, kann die Deutsche Flugsicherung nicht sagen. Üblicherweise geschehe das auf der gesamten Strecke vor der außerplanmäßigen Landung. Dass die Maschine eine Stunde unterwegs gewesen sei, passe zu der Gesamtmenge des abgelassenen Kerosins. Zudem weist die Flugsicherung wie in anderen Fällen auch darauf hin, dass kein Pilot ohne Not Kerosin ablasse. Dazu sei der Treibstoff auch einfach viel zu teuer.