Nach fast zwei Jahren Corona-Krise rechnet die Lufthansa im Sommer 2022 wieder mit deutlich mehr Passagieren. Aber die ganz großen Flugzeuge haben ausgedient. So musste der Lufthansa-Pilot Christian Gunhold umschulen. Einst flog er den A380, das größte Passagierflugzeug der Welt. Dann kam die Pandemie und er blieb am Boden. Nun geht es für ihn wieder los, allerdings ab München und mit der kleineren A350.

Im Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG erinnert sich Gunold: „Mein letzter Flug mit dem A380 war im März 2020 ein Flug nach Miami. Es war eine bedrückende Zeit. Irgendwie wusste jeder: Es wird sich was ändern.“ Zwischendurch arbeitete der Pilot sogar in einem Corona-Testzentrum. Der A380 wurde bei der Kranich-Airline komplett ausgemustert. Gunold: „Das war nach zehn Jahren auf so einem besonderen Flieger ein wehmütiges Gefühl. Unsere anderen Flugzeuge sind auch schön, nur eben anders. Der A380 ist ein besonderes Flugzeug.“

