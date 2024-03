Große Not herrscht bei den Rettungsorganisationen, die für die Städte Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis zuständig sind. Denn weil allzu oft Personal und Rettungswagen ausfallen, müssen Patienten zum Teil lange auf Hilfe warten, sogar lebengefährliche Komplikationen seien dadurch nicht auszuschließen, berichten Insider. Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat die Rettungsdienste nun in einem Brief dazu aufgefordert, alsbald für Abhilfe zu sorgen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.