Rettungswagen fallen aus, Patienten müssen zum Teil lange auf Hilfe warten, Rettungskräfte sind überfordert und ausgelaugt – Insider zeichnen ein bedenkliches Bild von der Notfallversorgung in der Vorderpfalz. Die zuständige Behörde räumt ein, dass die Lage angespannt ist. Doch sei die Versorgung der Bevölkerung gesichert. Wirklich?

Der Brief, den der Rhein-Pfalz-Kreis am 9. November 2023 an die Rettungsdienste in der Vorderpfalz verschick, ist unmissverständlich. „Wie bereits mehrfach besprochen und