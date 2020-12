Mit einem Taser hat die Polizei an einer Bushaltestelle in Trier am Freitag einen 24-Jährigen überwältigt, der kurz vorher ein Baby aus einem Krankenhaus entführt haben soll. Die betroffene Klinik allerdings stellt die Sache etwas anders dar: Demnach hatten die Mutter und der Vater des Kindes den Säugling zunächst gemeinsam aus dem Gebäude gebracht, aber ohne vorher mit dem Personal zu sprechen. Mittlerweile sei das Baby wieder in der Klinik und in Sicherheit.

