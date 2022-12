Mit der Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbeneubauten sei „das Ende der Fahnenstange“ noch nicht erreicht. Das sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Samstag auf dem Grünen-Parteitag in Mainz. „Gerade bei der Photovoltaik brauchen wir mehr Dynamik“, sagte Eder mit Blick auf das Landes-Solargesetz. Es wird Anfang Januar wirksam. Der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Bernhard Braun, teilte gegen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) aus. Dieser habe schon als Mainzer Verkehrsminister den Einstieg in ein landesweites ÖPNV-Ticket nicht hinbekommen. „Volker Wissing musste zum Jagen getragen werden“, so Braun.

