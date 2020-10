In der direkten Nachbarschaft der Pfalz gibt es jetzt drei statt bisher zwei Risikogebiete: Nach den Kreisen St. Wendel und Neunkirchen im Saarland überschritt am Donnerstag auf der badischen Seite auch die Stadt Mannheim den kritischen Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts liegt die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim aktuell bei 56,7 (Vortrag: 48,6).

Hier erklären wir, was das für Mannheim und für Besucher aus der Pfalz bedeutet.

Die Stadt hat Bundeswehr-Angehörige angefordert, die dem Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung helfen sollen. Als zusätzliche Maßnahme hat die Stadt unter anderem angeordnet, dass es an ausgewählten Plätzen und Straßen in der Innenstadt eine Maskenpflicht auch in Freien geben soll. Für die Gastronomie und sogenannte Vergnügungsstätten gibt es eine Sperrstunde um 23 Uhr, und es gibt ein Alkohol-Straßenverkaufsverbot am Wochenende ab 22 Uhr. Öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen dürfen nur mit maximal 100 Personen stattfinden. Für Schüler ab der fünften Klasse gibt es ab Montag eine Maskenpflicht im Unterricht.