Weil Mannheim am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Corona-Neuinfektionen überschritten hat, gelten ab Samstag einige Einschränkungen in der Quadratestadt. Was Sie dort beachten müssen.

Die wohl wichtigste Einschränkung für Besucher, die – etwa zum Einkaufen – nach Mannheim fahren, ist die Maskenpflicht im Freien an mehreren Orten in der Innenstadt. Dazu zählen laut Allgemeinverfügung der Stadt unter anderem die Planken, der Paradeplatz, die Breite Straße, die Kunststraße, der Marktplatz, die Fressgasse und der Bahnhofsvorplatz.

Maskenpflicht im Klassenraum

Außerdem gilt für Privatveranstaltungen in geschlossenen Räumen eine Teilnehmerbegrenzung von maximal zehn Personen. In privaten Räumen dürfen sie aus höchstens zwei unterschiedlichen Haushalten stammen. Für öffentliche Veranstaltungen gilt eine Obergrenze von 100 Personen. Im öffentlichen Raum – also auf Plätzen und auf der Straße – dürfen sich höchstens zehn Personen versammeln.

Für Gaststättenbetriebe und Vergnügungsstätten gilt eine Sperrzeit ab 23 Uhr. Am Wochenende gilt zwischen 22 und 6 Uhr ein Alkohol-Straßenverkaufsverbot. Für Schüler ab der fünften Klasse gilt ab nächster Woche eine Maskenpflicht im Unterricht.

Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zehn Tage lang ununterbrochen über dem Wert von 50 liegt, gilt laut Stadt ab dem Folgetag: Im öffentlichen Raum dürfen sich nicht mehr als fünf Personen versammeln. Stand Donnerstagnachmittag liegt dieser Wert bei 56,7. Die Allgemeinverfügung der Stadt steht im Netz unter https://www.mannheim.de/informationen-zu-corona.

Unterstützung von Bundeswehr

Die Stadt Mannheim hat außerdem Bundeswehr-Soldaten zur Unterstützung angefordert. Sie sollen dabei helfen, Kontakt mit positiv getesteten Bürgern und deren Kontaktpersonen aufzunehmen. Dieser Einsatz soll nach aktueller Planung am 22. Oktober starten.

