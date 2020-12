Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht sich für einen Shutdown in Deutschland aus, der in Form einer bundesweiten Regelung beschlossen werden soll. „Wir arbeiten schon im Hintergrund daran“, sagte sie am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz. Auf ein Datum wollte sie sich aber noch nicht festlegen. „Das ist Teil der Diskussion, die im Hintergrund stattfindet“, sagte sie. Am Sonntag solle eine einheitliche Entscheidung getroffen werden. Die gesamte Koalition in Rheinland-Pfalz stünde hinter der Entscheidung, einen bundesweiten Shutdown einführen zu wollen, fügte Dreyer hinzu.

Am Sonntag wollen Bund und Länder Gespräche führen, um weitere Maßnahmen für Deutschland zur Eindämmung der Pandemie zu führen. Einige Bundesländer, so etwa Baden-Württemberg, hatten bereits angekündigt schärfere Maßnahmen einzuführen ohne die Gespräche am Sonntag abzuwarten. Dreyer sagte, sie sei nicht erfreut, dass andere Länder schon konkrete Schritte angekündigt hatten. Alle Ministerpräsidenten-Kollegen wüssten, dass es ein Treffen am Sonntag geben werde. „Deshalb finde ich es nicht gut, dass ein Land nach dem anderen ausbricht.“ Eine Ausnahme sei Sachsen angesichts der dort besonders hohen Infektionszahlen.

