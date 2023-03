Getötete 12-Jährige: Jugendamt ergreift Maßnahmen

Zwei Mädchen - selbst noch Kinder - haben in Freudenberg wohl die 12-jährige Luise erstochen. Strafmündig sind sie noch nicht. Nun übernimmt das Jugendamt und hat erste Maßnahmen für die mutmaßlichen Täterinnen ergriffen. Hier geht’s zum Artikel.

Kinder als Täter: „Es sind immer noch Einzelfälle“

Für den psychiatrischen Forensiker Harald Dreßing aus Mannheim gibt es keine Belege dafür, dass Verbrechen wie an der zwölfjährigen Luise durch Kinder zunehmen. Und er führt Gründe an, warum eine Herabsetzung der Strafmündigkeit aus medizinischer Sicht nicht richtig ist. Hier geht’s zum Artikel.

Bischof Wiesemann: „Will Segnungen homosexueller Paare aus Grauzone holen“

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann ist Verfechter von Reformen in der katholischen Kirche. Warum er hinter dem Diakonat der Frau und der Segnung homosexueller Paare steht, erklärt er im Gespräch mit Anne-Susann von Ehr. Hier geht’s zum Artikel.

Stromausfall: Wenn eine Stadt dunkel wird

Hunderte Notrufe, stillstehende Straßenbahnen, ein abgebrochenes Konzert: Der große Stromausfall in Ludwigshafen hat für Schlagzeilen gesorgt. Der außergewöhnliche Abend verlief weitestgehend problemlos. Nur für Bahnfahrer wurde es ungemütlich. Hier geht’s zum Artikel.

Immobilienboom vor dem Ende?

Angesichts höherer Kreditzinsen und viel Unsicherheit am Immobilienmarkt halten sich Häuslekäufer und Bauherren merklich zurück. Denn auch das Bauen selbst ist deutlich teurer geworden. Projekte werden zum Teil abgesagt. Wie Experten die Situation in der Region einschätzen. Hier geht’s zum Artikel.

Ausbaubeiträge Diedesfeld: Stadtspitze von Fehler „geschockt“

Nur noch gut eine statt den zuvor geforderten zwei Millionen Euro: Bei der Berechnung der Ausbaubeiträge für die Weinstraße in Diedesfeld lag die Stadtverwaltung deutlich daneben. Die Verantwortlichen sind zerknirscht und entschuldigen sich. Reicht das? Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zu den fehlerhaften Ausbaubeiträgen: Unglaublicher Vorgang

Auch wenn die Neustadter Verwaltung nach dem Fehler von Diedesfeld alle Hebel in Bewegung gesetzt hat: Der Vertrauensverlust ist spürbar. Hier geht’s zum Artikel.

Roche: Neuer Chef will keine Stellen abbauen

Der Schweizer Pharma-Riese Roche will in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Ein Stellenabbau ist nicht geplant. Zum Konzern gehört ein Standort in Mannheim mit 8650 Mitarbeitern. Hier geht’s zum Artikel.

Wie man Nacktfotos wieder aus dem Netz kriegt

Wenn der freizügige Handy-Schnappschuss für einen Freund oder eine Freundin in falsche Hände gerät, kann das zum Problem werden. Ein neuer Onlinedienst soll Jugendlichen helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Hier geht’s zum Artikel.

Mögliche Klimaproteste: Rathaus soll Post von „Letzter Generation“ bekommen

Speyer ist auf dem Radar der „Letzten Generation“ (LG) aufgetaucht. Was die nächsten Schritte nach einer „Krisensitzung“ in der Domstadt vor wenigen Tagen sein sollen, erklärt Raúl Semmler, einer der Sprecher der Klimaschutzbewegung im Rhein-Neckar-Raum. Hier geht’s zum Artikel.