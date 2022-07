Nachdem die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Speyer (SWS) bereits in der vergangenen Woche angekündigt hatten, aufgrund des zu erwartenden Gasmangels Energie zu sparen und die Beleuchtung etwa am Altpörtel auszuschalten, steht die Entscheidung am Speyerer Dom noch aus. Wie Friederike Walter, Leiterin des Dom-Kulturmanagements, auf Anfrage mitteilt, soll am Montag darüber entscheiden werden, ob am Dom die Lichter ausgeschaltet werden. „Da es sich um eine moderne LED-Beleuchtung handelt, deren Helligkeit und damit auch der Verbrauch sich an den aktuellen Lichtverhältnissen orientiert, ist der Energieverbrauch vergleichsweise gering“, so Walter. Einfach umzusetzen wäre das Vorhaben zudem nicht: „Unsere Außenbeleuchtung ist ein komplexes technisches System und zudem sind eine Reihe von Akteuren am Dom und darum herum mit im Boot. Etwa die Verkehrssicherheit im Domgarten müsse zuvor beraten werden.