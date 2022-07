Die Stadtverwaltung Speyer und die Stadtwerke (SWS) haben Maßnahmen zum Einsparen von Energie angekündigt. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorgeht, reagiert die Verwaltung damit auf einen drohenden Gasmangel in Deutschland im kommenden Herbst und Winter.

„Für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, aber auch für uns als Gesellschaft bedeutet das zunächst in erster Linie Komforteinschränkungen, die unangenehm, aber verkraftbar sind“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Hintergrund der Maßnahmen. Konkret verzichtet die Stadt ab sofort für eine unbestimmte Zeit auf die Beleuchtung des Altpörtels, der Alten Münze, des Rathauses, des Historisches Museums, des Wartturms sowie auf die Beleuchtung der Josefs-, Gedächtnis- und Dreifaltigkeitskirche. Um diese Gebäude für ein Jahr zu beleuchten, ist ein Energiebedarf von 13.000 Kilowattstunden nötig.

Aus für Sauna im Bademaxx

Darüber hinaus seien einige Punkte aus dem Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung des Deutschen Städtetags bereits vor der aktuellen Situation umgesetzt worden. „Beispielsweise ist die Straßenbeleuchtung nachts zwischen 22 und 6 Uhr bereits um 30 bis 50 Prozent leistungsreduziert“, heißt es in der Mitteilung. Verkehrsampeln werden zudem seit Jahren, je nach Wichtigkeit, zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen 18 und 24 Uhr abgeschaltet und gehen erst in den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Besonders wichtige Ampeln bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Die SWS kündigen außerdem weitere Konsequenzen für das Bademaxx an. So soll die Sauna ab Montag, 25. Juli, dauerhaft geschlossne bleiben. „Durch das Beheizen der Saunakabinen müssen wir Erdgas einsetzen, das wir dann einsparen können“, informiert SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Man wolle die Wasserflächen für die Öffentlichkeit so lange wie möglich zur Verfügung stellen. Derzeit müssen die Becken nicht beheizt werden.

Weitere Maßnahmen im Herbst

Die Stadtwerke rechnen mit extremen Preiserhöhungen für die Kunden im kommenden Jahr. „Jede eingesparte Kilowattstunde bei Strom und Erdgas hilft, unsere gemeinsame Ausgangslage bei der Energieversorgung im kommenden Herbst und Winter zu verbessern“, appelliert Bühring an die Bevölkerung. Weitere Sparmaßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung der Raumtemperatur in der Verwaltung, Schulen, Sporthallen und weiteren öffentlichen Einrichtungen, sollen mit Beginn der Heizperiode umgesetzt werden.