Die Luftwaffenbasis in Ramstein gilt als der amerikanischste Ort in Deutschland. Hier leben und arbeiten Tausende US-Bürger. Aber in einem ganz wesentlichen Punkt herrscht auf dem 1400 Hektar großen Areal urdeutsche Strenge und Disziplin: bei der Mülltrennung.

Thomas Weber ist bereits seit mehr als drei Jahrzehnten der Abfallbeauftragte für die Einrichtungen der US-Luftwaffe im Kreis Kaiserslautern, nicht zuletzt auf der Air Base in Ramstein. Das Klischee, dass Amerikaner mehr Müll verursachen als Deutsche, halte sich hartnäckig, weiß Weber. „Das kann man aber einfach so nicht sagen.“

Weiterlesen