Bürger des Landkreises SÜW werden nächstes Jahr – vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – am 6. April darüber abstimmen, wer Landrat oder Landrätin werden soll. Eine mögliche Stichwahl würde am 27. April erfolgen. Auf diese Termine hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung verständigt – und diese früher als geplant festgelegt. Ursprünglich sollte das Gremium in seiner nächsten Sitzung im Dezember darüber entscheiden. Bis dahin hätte mit den Verbandsgemeinden Maikammer und Annweiler im Vorfeld ein gemeinsamer Wahltermin abgestimmt werden können. Dort nämlich werden 2025 neue Verbandsbürgermeister oder -bürgermeisterinnen gesucht, weil die Amtszeiten von Gabriele Flach ( CDU, Maikammer) und Christian Burkhart (CDU, Annweiler) enden. Die SPD-Kreistagsfraktion aber hatte kurzfristig durch ihren Antrag die Landratswahl auf die Tagesordnung gebracht. Ihr Bestreben war, „dass alle Bewerber frühzeitig den Wahltermin kennen und ihre Planungen darauf abstellen können“. Hintergrund ihres Antrags war die Nachricht der CDU-Kreistagsfraktion und des CDU-Kreisvorstands, den amtierenden Landrat Dietmar Seefeldt für eine weitere Amtszeit zu nominieren. Dies soll bei einem Parteitag Mitte Oktober in Offenbach bestätigt werden. Die Amtszeit Seefeldts endet am 30. September 2025.