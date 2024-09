Einstimmig haben sich am Montag der CDU-Kreisvorstand und die CDU-Kreistagsfraktion der Südlichen Weinstraße dafür ausgesprochen, Dietmar Seefeldt erneut zum Kandidaten für das Amt des Landrats zu nominieren. „Dietmar Seefeldt hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er mit Herzblut und Engagement für unsere Region arbeitet“, sagt Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Sven Koch. Sei es Brand- und Katastrophenschutz, Umwelt- und Klimapolitik oder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region – Seefeldt arbeite mit Weitblick und Tatkraft daran, die Region zukunftsorientiert aufzustellen“, so die Einschätzung Kochs. Für die Kreistagsfraktion begründete Matthias Ackermann den Personalvorschlag damit, „dass Dietmar Seefeldt die letzten Jahre mit Ruhe, überparteilich und nah an den Menschen agierte. Wir brauchen jemanden, der sich ohne falschen Aktionismus und ohne Populismus für unseren Landkreis einsetzt.“ Seefeldt ist seit 1. Oktober 2017 SÜW-Landrat. Die endgültige Nominierung macht die CDU bei einem Mitglieder-Parteitag am Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr, in der Turn- und Festhalle Offenbach. Dort wird Seefeldt aktuelle Themen und seine Ziele für die angestrebte zweite Amtszeit vorstellen. Interessierte Bürger sind willkommen. „Ich möchte Begonnenes mit vielen engagierten Menschen weiterführen und unsere Heimat in die Zukunft führen“, sagt Seefeldt.