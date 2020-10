Der Landkreis Südwestpfalz wird vom Landesuntersuchungsamt nur noch in die Corona-Warnstufe gelb eingeordnet. Wie Landrätin Susanne Ganster am Montag informierte, ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 32 gesunken. Am Sonntag lag der Wert noch bei 36. Das Land Rheinland-Pfalz hatte den Kreis daher in der zweithöchste Gefahrenstufe (orange) geführt.

Da sich die Lage leicht entspannt hat, werden keine schärferen Corona-Schutzmaßnahmen erlassen, erläuterte die Landrätin. Sie appellierte aber erneut an die Bevölkerung, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten und auf private Feiern in größerem Kreis zu verzichten. Eben solche Familienfeiern hatten die Anzahl der Infektionen in den vergangenen Tagen in die Höhe schnellen lassen.

Am Montag bestätigten sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz, zudem neben dem Kreis auch die Städte Zweibrücken und Pirmasens gehören, sieben weitere Infektionen: drei in Zweibrücken, drei im Landkreis und ein Fall in Pirmasens.