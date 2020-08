Das Land will im nächsten Jahr so viele Taser anschaffen, dass rein rechnerisch in jedem Streifenwagen eine der Stromstoß-Pistolen bereitliegen kann. Wie genau die Geräte verteilt werden, sollen aber die jeweiligen Polizeipräsidien entscheiden. Das hat ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) gesagt, wo die Beamten an der Waffe ausgebildet werden. Rheinland-Pfalz gehört zu den ersten Bundesländern, die Streifenpolizisten flächendeckend damit ausrüsten. Dem Sprecher zufolge sind bislang etwa 260 der Elektroschock-Apparate an die Dienststellen verteilt, am Ende sollen es rund 400 sein. Wenn sie aus einer Entfernung von wenigen Metern abgefeuert werden, ist die getroffene Person für einige Sekunden komplett gelähmt.

