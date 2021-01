In Rheinland-Pfalz sollen 1,5 Millionen medizinische Masken zum Schutz vor dem Coronavirus an die Empfänger von Grundsicherung verteilt werden. Die Verteilung übernimmt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV). Jede betroffene Person soll bei dieser Verteilaktion drei Masken erhalten. Das Gesamtpaket setze sich zur einen Hälfte aus OP-Masken und zur anderen aus Masken des Typs KN95 zusammen, informiert LSJV-Sprecherin Anna Bendel auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Masken sollen den Landkreisen und kreisfreien Städten laut Behörde bis Ende der kommenden Woche geliefert werden. Die Weiterverteilung liege dann bei den Verbandsgemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten. „Die Kommunen vor Ort wissen am besten, wie sie das umsetzen“, sagt Bendel. Mit der Verteilung der Masken möchte das Land Rheinland-Pfalz Menschen mit geringem Einkommen bei der Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung in einem ersten Schritt entlasten.