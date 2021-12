Die Kultusminister der Bundesländer wollen trotz der weiter schwierigen Lage in der Corona-Pandemie die Schulen und Hochschulen offen halten. „Das Bekenntnis zu offenen Bildungseinrichtungen eint uns nun wirklich in der KMK“, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst (SPD), am Freitag zum Abschluss der Beratungen. Daran ändere auch die neue Omikron-Variante nichts.

Der gemeinsame Plan der Kultusminister sei, die Schulen offen zu halten, sagte Ernst. Auch Omikron bringe keine Veranlassung, über andere Szenarien nachzudenken. Der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) hob besonders hervor, dass die Kultusminister sich neben offenen Schulen auch klar zu offenen Hochschulen erklärten. „Ein so eindeutiges Votum für offene Bildungseinrichtungen gab es im Hochschulbereich noch nicht.“

