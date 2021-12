Die Sommerferientermine für die Jahre 2025 bis 2030 stehen fest: Die Kultusministerinnen und -minister der Länder haben sich nach zweijährigen Verhandlungen auf einen Ferienplan geeinigt, wie der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag mitteilte. Wie die Termine konkret aussehen, bleibt zunächst allerdings offen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), kündigte am Freitag an, dass Details Anfang der kommenden Woche vorgelegt werden sollen.

Nach Piazolos Angaben bleibt es in Bayern bei der gewohnten Sommerferienregelung: Der Freistaat und auch Baden-Württemberg machen beim sogenannten rollierenden System der anderen Länder nicht mit und starten immer zuletzt in die Ferien. Das sorgt im Norden regelmäßig für Unmut. „Wir können den bewährten bayerischen Ferienrhythmus, der von unseren Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern sehr geschätzt wird, auch künftig fortsetzen“, sagte Piazolo.