Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen hat wegen eines mutmaßlichen Drohbriefs an vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke in Landau Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt werden gegen Unbekannt wegen einer Bedrohung, sagte Sprecher Thorsten Mischler gegenüber der RHEINPFALZ. Bei Daniel Emmerich, dem Schatzmeister des Kreisverbands Landau/Südliche Weinstraße der Partei Die Linke, war am Samstag ein Brief unter anderem mit Patronen eingeworfen worden. Der Landesvorstand der Partei bezeichnete den Brief als „konkreten kriminellen Akt“. „Solche Drohungen sind Gift für die freie Gesellschaft und haben in einer Demokratie keinen Platz“, hieß es in einer Mitteilung aus Mainz.