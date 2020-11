Der Kreis Germersheim hat seit Montag die höchste Infektionsrate im ganzen Land. Die sogenannte Inzidenz betrug am Dienstagnachmittag 179,8.

Derzeit sind 334 Menschen im Landkreis positiv getestet, darunter sind 26 Neuinfektionen. 12 Patienten werden insgesamt wegen einer Erkrankung an Covid-19 in den beiden Kliniken behandelt. Drei dieser Patienten liegen auf der Intensivstation, einer von ihnen wird beatmet.

Zwei Einrichtungen sind neu dazu gekommen: An der Realschule Plus Kandel wurde eine Person wurde positiv getestet. Die Ermittlungen des Gesundheitsamts dauern an. Am Europa-Gymnasium Wörth sind derzeit zwei Klassen in Quarantäne.

Die erste Schule, die ganz geschlossen wurde, ist die Grundschule in Büchelberg. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wörth waren am Dienstag 85 Schüler und zwölf Lehrer in Quarantäne.

Hier erfahren Sie mehr über die Situation im Kreis