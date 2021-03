Alle Menschen in Rheinland-Pfalz sollen spätestens ab Anfang April die Möglichkeit haben, sich einmal in der Woche kostenlos auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilte am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags mit, bis dahin werde die Teststrategie des Landes umfassend erweitert.

Neben den bereits eingeführten Schnelltests für das Personal an Kitas und Schulen werde bis Anfang April auch vorbereitet, alle Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche testen zu lassen, sagte Dreyer. Der am Mittwochabend von Bund und Ländern vereinbarte Beschluss sehe ferner vor, „dass Unternehmen in Deutschland aufgefordert sind, ein Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest pro Woche zu machen“. Die Bundesregierung werde dazu in dieser Woche abschließende Gespräche führen. Geplant sei, dass die Arbeitgeber die Schnelltests zur Verfügung stellten.

Schließlich werde es auch ein Testangebot für alle Bürgerinnen und Bürger geben, sagte Dreyer. Dies werde in Abstimmung der Bundesländer gemeinsam in die Wege geleitet. Damit werde das Testen eine neue Dynamik erhalten, sagte Dreyer.

Arztpraxen sollen impfen dürfen

Als eine „gute Aussicht“ mit Blick auf den vereinbarten Stufenplan zur Aufhebung der bestehenden Lockdown-Einschränkungen bezeichnete Dreyer die Ausweitung der Impfmöglichkeiten. Ab Ende März oder Anfang April würden die Arztpraxen in das Impfen einbezogen - „dann kann die Impfung in die Fläche gehen“. Auch hätten alle großen Unternehmen in Rheinland-Pfalz ihre Bereitschaft erklärt, sich mit Betriebsärzten am Impfen zu beteiligen.